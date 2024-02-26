ماكرون: هزيمة روسيا "ضرورية" لأمن أوروبا

شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أنّ هزيمة روسيا "ضرورية" لضمان أمن الأوروبيين، بعيدا عن ميدان المعركة في أوكرانيا.



وقال في ختام مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا: "نحن مقتنعون بأن هزيمة روسيا ضرورية للأمن والاستقرار في أوروبا".

وأعلن الرئيس الفرنسي أنه لا يجب "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، لكنه رأى أنه لا يوجد "إجماع" على هذه الخطوة حالياً.



وقال: "لا يوجد إجماع اليوم لإرسال جيوش على الأرض بطريقة رسمية ومضمونة. ولكن لا ينبغي استبعاد أي شيء. سنفعل كل ما هو ضروري لكي لا تتمكن روسيا من الفوز في هذه الحرب".