المتحدث باسم الخارجية الأميركية: نرحب بالخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية لإصلاح نفسها

أشادت الولايات المتحدة الاثنين، بالإصلاحات التي تنفذها السلطة الفلسطينية باعتبارها خطوة نحو إعادة توحيد الضفة الغربية مع قطاع غزة بعد استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر لصحافيين: "نرحب بالخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية لإصلاح نفسها وتجديدها".



وكشف ميلر أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن شجع السلطة الفلسطينية على "اتخاذ تلك الخطوات" خلال محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وقال: "نعتقد أن هذه الخطوات إيجابية. ونعتقد أنها خطوة مهمة لتحقيق إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية".



ورفض ميلر التعليق بشكل مباشر على استقالة رئيس الوزراء محمد اشتية، قائلا إن الأمر شأن داخلي للفلسطينيين.