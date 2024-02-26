بايدن يعبر عن أمله في إعلان وقف لإطلاق النار في غزة بحلول الاثنين المقبل

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه يأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بحلول الأسبوع المقبل.



وقال الرئيس الأميركي خلال زيارة لنيويورك الاثنين إنه يأمل في تطبيق وقف إطلاق النار في غزة بحلول الرابع من آذار.