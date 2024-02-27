وزير خارجية بولندا يحمّل رئيس مجلس النواب الأميركي مسؤولية أي هزيمة في أوكرانيا

ناشد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي الاثنين رئيس مجلس النواب الأميركي إجراء تصويت في الكونغرس لإقرار مساعدات تحتاج إليها أوكرانيا بشدة، محذراً من أنه سيتحمل المسؤولية في حال انتصرت روسيا.



وقال سيكورسكي أثناء زيارة لواشنطن "أناشد رئيس مجلس النواب مايك جونسون شخصياً مرة أخرى. أرجوكم دعوا الديموقراطية تأخذ مجراها، أرجوكم دعونا نطرح هذا الأمر على التصويت".



وأضاف أمام مركز أبحاث "المجلس الأطلسي" قبل اجتماعه مع نظيره أنتوني بلينكن "أود أن يعرف أن العالم كله يراقب ما سيفعله".



وحذّر من أنه إذا لم يتم إقرار المساعدة الإضافية و"تعرضت أوكرانيا لانتكاسات في ساحة المعركة، فستكون هذه مسؤوليته".

