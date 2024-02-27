بايدن يقول إن إسرائيل ستوقف "العمليات" في غزة خلال شهر رمضان في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين إن إسرائيل وافقت على وقف هجومها في غزة خلال شهر رمضان في إطار اتفاق لوقف لإطلاق النار تجري مفاوضات بشأنه.



وقال بايدن خلال مقابلة مع برنامج الفكاهي سيث مايرز على شبكة إن بي سي الأميركية إن شهر "رمضان يقترب وكان هناك اتفاق بين الإسرائيليين على عدم الانخراط في أنشطة خلال شهر رمضان من أجل إعطائنا الوقت لإخراج جميع الرهائن" المحتجزين لدى حركة حماس.

