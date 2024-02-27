مصدر كبير لرويترز: مقترح لوقف العمليات العسكرية لمدة 40 يوما ومبادلة معتقلين فلسطينيين برهائن إسرائيليين

كشف مصدر كبير مقرب من محادثات باريس بشأن الهدنة في غزة لرويترز اليوم الثلاثاء إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تلقت مسودة مقترح من المحادثات تتضمن وقفا لجميع العمليات العسكرية لمدة 40 يوما ومبادلة معتقلين فلسطينيين مقابل رهائن إسرائيليين بنسبة عشرة إلى واحد.



وقال المصدر أنه بموجب وقف إطلاق النار المقترح، سيتم إصلاح المستشفيات والمخابز في غزة وإدخال 500 شاحنة مساعدات إلى القطاع يوميا وتوصيل آلاف الخيام والمنازل المتنقلة لإيواء النازحين.



واضاف إن المسودة تنص أيضا على أن حماس ستطلق 40 من الرهائن الإسرائيليين بينهم نساء وقصّر تحت 19 عاما وكبار سن فوق 50 عاما ومرضى بينما ستطلق إسرائيل نحو 400 معتقل فلسطيني دون إعادة اعتقالهم.

