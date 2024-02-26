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مسؤولان اسرائيليان في زيارة للقاهرة: "لن نفاجئكم برفح، سننسق"

قام رئيس الشاباك رونين بار ورئيس الأركان هرتسي هاليفي بزيارة القاهرة الأسبوع الماضي، في محاولة لتهدئة العلاقات بين إسرائيل ومصر فيما يتعلق بمسألة عملية رفح المتوقعة.



وبحسب يديعوت احرونوت، فقد قالا للمصريين: "لن نفاجئكم برفح، سننسق".