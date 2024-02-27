الخارجية القطرية: لا توجد انفراجة في المحادثات بشأن الحرب على غزة

أكّد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، ألا اتفاق بين حركة حماس و"إسرائيل"، بشأن أيّ من القضايا الرئيسية المرتبطة بوقف إطلاق النار في غزة.



وفي مؤتمر صحافي، قال الأنصاري إنّه "لا توجد انفراجة يمكن الإعلان عنها"، بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشدّداً على أنّ الدوحة "متفائلة"، بخصوص محادثات الوساطة المتعلّقة بغزة.



ووفقاً له، فإنّ قطر "تضغط بقوة"، من أجل الموافقة على الاتفاق الذي طُرح في باريس بين حركة حماس و"إسرائيل".



ولفت إلى أنّه "لا يمكن التعليق" على تصريحات الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن توقّع الاتفاق على وقف إطلاق النار يوم الإثنين.



وكان بايدن، قد أعرب عن أمله، في وقتٍ سابق اليوم، في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بحلول الإثنين المقبل، مشيراً إلى أنّ "وقف إطلاق النار المؤقت قد يساعد في اتجاه حلّ الدولتين والتطبيع مع السعودية".