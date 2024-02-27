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وزيرة الخزانة الأميركية: إسرائيل وافقت على تسليم عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية
أخبار دولية
2024-02-27 | 07:25
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وزيرة الخزانة الأميركية: إسرائيل وافقت على تسليم عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية
وافقت إسرائيل على استئناف تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، لتمويل الخدمات الأساسية ودعم اقتصاد الضفة الغربية، على ما أفادت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين.
وشدّدت، في مؤتمر صحافيّ، على أنّ الأموال بدأت تتدفّق.
وقالت: "يتعين أن يستمر هذا الأمر."
وأشارت إلى أنّ واشنطن تحثّ، منذ فترة الحكومة الإسرائيلية، على الإفراج عمّا يُسمّى "بأموال المقاصة" للسلطة الفلسطينية.
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