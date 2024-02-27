أوّل رحلة هندية فضائية

كشفت الهند عن طاقم من أربعة أفراد، استعدادًا لأوّل رحلة فضائية لها.



وتحمل الرحلة اسم "جاجانيان"، في إطار مسعاها لأن تصبح رابع دولة، في العالم، ترسل مَهمّة مأهولة إلى الفضاء، وذلك بعد أشهر فقط من هبوطها التاريخيّ على القطب الجنوبيّ للقمر.



وتبلغ تكلفتها نحو 90.23 مليار روبية (1.1 مليار دولار).



وتتضمن إطلاق كبسولة فضائية صالحة للسكن إلى مدار على ارتفاع 400 كيلومتر، خلال العام المقبل وإعادتها عبر الهبوط، في المحيط الهنديّ.



ومنح رئيس الوزراء ناريندرا مودي أفراد الطاقم الأربعة - جميعهم ضباط في القوات الجوية - "شارة رواد الفضاء"، في مركز فضاء، في ولاية كيرالا، في أوّل ظهور علنيّ لهم بعد أشهر من التدريب الصارم.