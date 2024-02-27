مقتل فلسطينيين في شمال الضفة الغربية في عملية عسكرية إسرائيليّة

قُتل ثلاثة فلسطينيين، في مخيم الفارعة، في مدينة طوباس، في شمال الضفة الغربية، خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيليّ، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.



وأكّدت الوزارة أنّ الفلسطينيين هم أحمد جمال دراغمة (26 عامًا)، برصاص في الصدر والرقبة والرأس ومحمد سميح بيادسة (32 عامًا) برصاصة في الرأس، وأسامة جبر زلط (31 عامًا) برصاصة في الصدر.



وقال الجيش الإسرائيليّ إنّه قام "بتصفية أحمد دراغمة"، الذي وصفه بأنّه "قيادي بارز" في حركة الجهاد الإسلاميّ، في طوباس.



وأضاف: "قُتل، خلال العملية، إرهابيون مسلحون آخرون وأُصيب جندي من جيش الدفاع الإسرائيليّ بجروح طفيفة."



وأوضح رئيس اللجنة الشعبية، في مخيم الفارعة، عاصم منصور أنّ الشبان قُتلوا، بعد اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم الفارعة.



وقال: "واجه عشرات الشبان من سكان المخيم ومسلحون القوات قبل أن تستدعي مزيدًا من التعزيزات بينها جرافات حفرت شوارع المخيم وضربت شبكات المياه والصرف الصحيّ."