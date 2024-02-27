السعودية تعدم أشخاصًا دينوا بتهم مرتبطة بالإرهاب

نفّذت السلطات السعودية حكم الإعدام في حق سبعة أشخاص، أُدينوا بإنشاء تنظيمات إرهابية وتمويلها.



ويرفع ذلك عمليات الإعدام المرتبطة بهذه التهم إلى 11 من أصل 29 حكمًا بالإعدام، منذ بداية العام الحالي، حسب ما أفاد الإعلام الرسميّ.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، نقلاً عن وزارة الداخلية، أنّ المتهمين، الذين لم تحدد جنسيتهم - لكن تشير أسماؤهم وألقابهم إلى أنهم سعوديون - دينوا بتبني منهج إرهابيّ يستبيح الدماء وبإنشاء تنظيمات وكيانات إرهابية وتمويلها والتخابر والتعامل معها، بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره وتعريض وحدته الوطنية للخطر.