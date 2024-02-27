هل من خطة للناتو لإرسال قوات مقاتلة إلى أوكرانيا؟

أكّد مسؤول، في حلف شمال الأطلسيّ، ألّا خطّة للناتو، لإرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا.



وأتى هذا التأكيد، غداة تصريحات للرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون، قال فيها إنّه لا يمكن استبعاد إرسال قوات من الدول الغربية.



وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إنّ الناتو وحلفاءه يقدمون مساعدات عسكرية لم يسبق لها مثيل لأوكرانيا.



وأضاف: "لقد قمنا بذلك، منذ عام 2014 وانتقلنا إلى السرعة القصوى، بعد الغزو الروسيّ واسع النطاق، لكن لا توجد خطط لنشر قوات قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسيّ على الأرض في أوكرانيا."