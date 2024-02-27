روسيا دمرت دبابة أميركية الصنع في أوكرانيا

أعلنت روسيا أنّها دمّرت دبابة أبرامز تابعة للجيش الأوكرانيّ، قرب أفدييفكا، في شرق أوكرانيا.



ويأتي هذا الإعلان في الأوّل من نوعه، تصدره موسكو، منذ تسليم واشنطن هذه الدبابات الثقيلة لكييف.



وقالت وزارة الدفاع الروسية: "لقد خسر العدو دبابتين، إحداهما دبابة أميركية الصنع من طراز أبرامز."