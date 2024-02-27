الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة سييفيرني قرب افدييفكا في اوكرانيا

أعلن الجيش الروسي الثلاثاء أنه سيطر على بلدة سييفيرني الصغيرة الواقعة قرب أفدييفكا التي سقطت في الاونة الاخيرة، فيما تواصل القوات الروسية هجومها في هذه المنطقة وحققت فيها عدة نجاحات.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضا انها دمرت دبابة أبرامز تابعة للجيش الأوكراني قرب أفدييفكا في شرق أوكرانيا، في أول إعلان من نوعه تصدره موسكو منذ تسليم واشنطن هذه الدبابات الثقيلة لكييف.



وقالت وزارة الدفاع عبر تطبيق تلغرام إن الجنود الروس "حرروا" بلدة سييفيرني. ولم يعلق الجيش الأوكراني بعد على هذا الاعلان.



من جانب آخر، قال الجيش الروسي الثلاثاء إنه تم "صد تسع هجمات مضادة لمجموعات قتالية من الجيش الاوكراني" قرب بلدات نيو-يورك وبيرفومايسكي وبيتريفسكي في منطقة دونيتسك.



وقالت وزارة الدفاع الروسية أيضا "لقد خسر العدو (...) دبابتين، إحداهما دبابة أميركية الصنع من طراز أبرامز".