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العاهل الأردنيّ: لمضاعفة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة
أخبار دولية
2024-02-27 | 08:51
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العاهل الأردنيّ: لمضاعفة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة
رأى العاهل الأردنيّ الملك عبد الله وجوب مضاعفة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، للحيلولة من دون تفاقم أزمة الجوع، التي تؤثر على أكثر من مليوني شخص.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الملك عبدالله قوله لمديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور، التي تزور المملكة، إنّه يتعين على المجتمع الدوليّ زيادة الضغوط على إسرائيل لتخفيف القيود المفروضة على تدفق المؤن الغذائية إلى القطاع.
ويقول مسؤولون إنّ الأردن يحث حلفاءه الغربيين على الضغط على إسرائيل، لزيادة كميات المساعدات القادمة من المملكة، عبر معبر كرم أبو سالم على الحدود، بين مِصر وإسرائيل وغزة، إلى جانب معبر رفح الحاليّ.
وتنفي إسرائيل منع شحنات المساعدات من العبور وتتهم الأمم المتحدة والجانب الفلسطينيّ بالتسبب في تأخيرها.
من جهة أخرى، وصل الملك عبدالله إلى قاعدة جوية عسكرية للإشراف على إقلاع سبع طائرات نقل عسكرية من طراز سي-130، ثلاث منها من الأردن وفضلًا عن أربع طائرات من مصر وقطر وفرنسا والإمارات.
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