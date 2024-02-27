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سعي قطريّ للتوصل إلى هدنة في غزة قبل بداية شهر رمضان
أخبار دولية
2024-02-27 | 09:10
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سعي قطريّ للتوصل إلى هدنة في غزة قبل بداية شهر رمضان
أكّدت قطر أنّها تسعى للتوصل إلى هدنة، في الحرب الدائرة، بين حركة "حماس" وإسرائيل، في قطاع غزة، منذ نحو أربعة أشهر، قبل بداية شهر رمضان.
وشدّد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحافيّ على أنّ رمضان سيشكل نقطة خلاف وسيكون نقطة مواجهة "وسندفع للهدنة، قبل بداية رمضان".
وقال: "نسعى جميعًا إلى تحقيق هذا الهدف، لكن الوضع على الأرض لا يزال متقلبًا."
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