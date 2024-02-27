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الأمم المتحدة: إسرائيل تمنع بشكل منهجيّ إيصال المساعدات لسكان غزة

أخبار دولية
2024-02-27 | 09:20
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الأمم المتحدة: إسرائيل تمنع بشكل منهجيّ إيصال المساعدات لسكان غزة
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الأمم المتحدة: إسرائيل تمنع بشكل منهجيّ إيصال المساعدات لسكان غزة

أعلنت الأمم المتحدة أنّ القوات الإسرائيلية تمنع بشكل منهجيّ، الوصول إلى سكان غزة، الذين يحتاجون للمساعدة، ما يعقد مَهمة إيصال المساعدات إلى منطقة حرب لا تخضع لأي قانون. 
     
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه، إنّه أصبح من شبه المستحيل تنفيذ عمليات إجلاء طبيّ وتوصيل مساعدات، في شمال غزة، كما يزداد الأمر صعوبة، في جنوب القطاع. 

وأضاف: "الجيش الإسرائيلي أجبر المرضى والموظفين على الخروج من سيارات الإسعاف وجرد جميع المسعفين من ملابسهم"، مضيفا أن القافلة التي كانت تقل 24 مريضا ظلت متوقفة طيلة سبع ساعات. 
     
وأشار لايركه إلى حادث وقع يوم الأحد الماضي عندما تم منع قافلة نظمتها منظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر الفلسطيني لإجلاء المرضى من مستشفى الأمل المحاصر في مدينة خان يونس الجنوبية لساعات واحتجاز عدد من المسعفين. 
     
وأوضح لايركه أنّه على الرغم من التنسيق المسبق للموظفين والمركبات مع الجانب الإسرائيليّ، إلّا أن القوات الإسرائيلية أوقفت القافلة، التي تقودها منظمة الصحة العالمية  لحظة مغادرتها المستشفى ومنعتها من التحرك لعدة ساعات. 
        
وأكّد اعتقال ثلاثة مسعفين تابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينيّ، في وقت لاحق، على الرغم من أنّه شوركت بياناتهم الشخصية مع القوات الإسرائيلية مسبقًا.
 

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