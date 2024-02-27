بريطانيا وأميركا تفرضان عقوبات على داعمي الحوثيين

فرضت بريطانيا عقوبات على وحدات تابعة للحرس الثوريّ الإيرانيّ.



واستهدفت من قالت إنّهم يساعدون جماعة الحوثيّ المتحالفة مع إيران والمسؤولة عن شنّ هجمات على حركة الشحن، في البحر الأحمر.



وفُرضت العقوبات بالتنسيق مع الولايات المتحدة.



وأكّدت وزارة الخارجية البريطانية أنّ العقوبات تستهدف نائب قائد الحرس الثوريّ الإيرانيّ، محمد رضا فلاح زاده وثلاث وحدات تابعة لفيلق القدس، في الحرس، والممول سعيد الجمال المقيم في إيران والوزير المعنيّ بالأمن في جماعة الحوثيّ.



وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيان: "هجمات الحوثيين المدعومين من إيران غير مقبولة وغير قانونية وتمثل تهديدا لأرواح الأبرياء وحرية الملاحة."



وأضاف: "كما أوضحت لوزير الخارجية الإيرانيّ، فإنّ النظام (في طهران) يتحمل المسؤولية عن هذه الهجمات بسبب الدعم العسكريّ المكثف الذي يقدمه للحوثيين."