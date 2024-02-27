إلى مشتركي Mysat بأستراليا... قمر Intelsat يواجه مشكلة تقنية: اتبعوا هذه الخطوات للاستمرار فى مشاهدة LBCI

عزيزى مشترك Mysat باستراليا، قمر Intelsat الذى يحمل جميع قناوات Mysat يواجه مشاكل تقنية.

للاستمرار فى مشاهدة LBCI بالاضافة الى قناوات اخرى زور www.mysatgo.com او حمل تطبيق Mysatgo app مجانا بدون كلمه مرور او كلمه سر.

للمزيد من المعلومات اتصل على 1300976481.