البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا، بعدما لم يستبعد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ارسال قوات غربية.



وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون في بيان: "الرئيس بايدن كان واضحا بأن الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا".



وأكدت أن بايدن يعتقد أن "الطريق إلى النصر" هو أن يوافق الكونغرس على المساعدات العسكرية العالقة "حتى تحصل القوات الأوكرانية على الأسلحة والذخيرة التي تحتاجها للدفاع عن نفسها" ضد الغزو الروسي.