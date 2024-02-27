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واشنطن تعلن عن مساعدات جديدة للفلسطينيين

أخبار دولية
2024-02-27 | 12:58
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واشنطن تعلن عن مساعدات جديدة للفلسطينيين
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واشنطن تعلن عن مساعدات جديدة للفلسطينيين

أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات إنسانية بقيمة 53 مليون دولار للفلسطينيين، في الوقت، الذي طالبت فيه مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور بتوفير الحماية لعناصر الإغاثة في قطاع غزة.
     
وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) إنّ المساعدات ستمر عبر برنامج الأغذية العالمي ومنظمات غير حكومية، في الوقت الذي تنتقد فيه إسرائيل والدول الغربية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة المحاصرة.
     
وقالت باور أثناء إعلانها عن المساعدة في مقطع فيديو من الأردن، إن المساعدات الجديدة "يجب أن تصل إلى الأشخاص المحتاجين".
     
وأضافت: "أن عمال الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم على الأرض في غزة لنقل الغذاء إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه - يجب حماية عمال الإغاثة هؤلاء".
     
ورأت أنّ عليهم أن يعرفوا أن بإمكانهم القيام بعملهم من دون أن يتعرضوا لإطلاق النار أو القتل.
     
وبهذه المساعدة يصل إجمالي المساعدات الأميركية الطارئة للفلسطينيين إلى 180 مليون دولار منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/اكتوبر، والتي ردت بحملة عسكرية متواصلة في غزة.

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