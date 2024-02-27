ثلاثة متهمين بالتخطيط لهجوم على مركز مسلم امام القضاء في بريطانيا



مثل ثلاثة رجال يشتبه في انتمائهم لليمين المتطرف افتراضيا امام القضاء في لندن بتهمة التخطيط لهجوم على مركز للتعليم الإسلامي في شمال بريطانيا.



وقالت الشرطة إن الرجال الثلاثة بينهم اثنان في الـ24 من العمر والثالث يبلغ من العمر 33 عاما، اعتقلوا في 20 شباط ووجهت إليهم الاثنين تهمة التخطيط أو مساعدة شخص آخر على ارتكاب أعمال إرهابية.



ويشتبه في قيامهم بالتخطيط لمهاجمة مركز التعليم الإسلامي في ليدز، وتصنيع سلاح ناري نصف آلي والحصول على تعليمات لتجميع سلاح ناري باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.



كما انضموا الى غرف الدردشة لليمين المتطرف وتبادلوا معلومات حول الأسلحة النارية والذخيرة.



ومثلوا الثلاثاء عبر الفيديو امام محكمة وستمنستر في لندن واكدوا اسماءهم وأعمارهم واودعوا السجن حتى مثولهم مجددا امام القضاء في 15 آذار.