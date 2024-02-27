نتنياهو: نقاوم باستمرار الضغوط لإنهاء الحرب على غزة

رأى رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أنّه قاوم باستمرار الضغوط، لإنهاء الحرب على غزة، قبل الأوان.وقال: "هذا الموقف يحظى بدعم شعبيّ أميركيّ سيساعدنا على مواصلة الحملة، حتى تحقيق النصر الكامل على حركة حماس."جاء ذلك في بيان وصف بأنه رد على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، التي حذر فيها من فقدان حكومة اليمين المتشدد في إسرائيل الدعم الدوليّ.وأشار نتنياهو في البيان إلى استطلاع للرأي العام الأميركيّ أظهر أن 82 في المئة من الأميركيين يؤيدون إسرائيل على "حماس".