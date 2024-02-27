برنامج الأغذية العالمي يحذّر من مجاعة "وشيكة" في شمال غزة

حذّر برنامج الأغذية العالمي من مجاعة "وشيكة" في شمال غزة حيث لم تتمكن أي منظمة إنسانية من تقديم المساعدات منذ 23 كانون الثاني في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.



وقال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو لمجلس الأمن الدولي إنه "ما لم يحدث أي تغيير، فإن شمال غزة يواجه مجاعة وشيكة"، بينما لفت راميش راجاسينغهام من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى تفش للمجاعة "لا يمكن تجنّبه تقريبا".