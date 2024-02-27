الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

برنامج الأغذية العالمي يحذّر من مجاعة "وشيكة" في شمال غزة

أخبار دولية
2024-02-27 | 15:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
برنامج الأغذية العالمي يحذّر من مجاعة &quot;وشيكة&quot; في شمال غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
برنامج الأغذية العالمي يحذّر من مجاعة "وشيكة" في شمال غزة

حذّر برنامج الأغذية العالمي من مجاعة "وشيكة" في شمال غزة حيث لم تتمكن أي منظمة إنسانية من تقديم المساعدات منذ 23 كانون الثاني في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.
     
وقال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو لمجلس الأمن الدولي إنه "ما لم يحدث أي تغيير، فإن شمال غزة يواجه مجاعة وشيكة"، بينما لفت راميش راجاسينغهام من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى تفش للمجاعة "لا يمكن تجنّبه تقريبا".

آخر الأخبار

أخبار دولية

الأغذية

العالمي

يحذّر

مجاعة

"وشيكة"

LBCI التالي
روسيا تؤكد أنها احبطت هجوما بالغاز السام في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا
مصدر كبير لرويترز: مقترح لوقف العمليات العسكرية لمدة 40 يوما ومبادلة معتقلين فلسطينيين برهائن إسرائيليين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-02-20

برنامج الأغذية العالمي: توقف تسليم المساعدات إلى شمال غزة

LBCI
أخبار دولية
2024-01-23

برنامج الأغذية العالمي: خطر حدوث مجاعة في مناطق بغزة لا يزال قائما

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-23

برنامج الأغذية العالمي: خطر حدوث مجاعة في مناطق بغزة لا يزال قائما

LBCI
أخبار دولية
2023-12-10

مدير منظمة الصحة العالمية يحذّر من تأثير "كارثي" للحرب في غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:41

شركة أمبري للأمن البحري تبلغ عن حادث غربي الحديدة باليمن

LBCI
أخبار دولية
17:11

بايدن: إسرائيل توافق على وقف عملياتها العسكرية في رمضان

LBCI
أخبار دولية
16:33

وزيرة الخزانة الأميركية تدعو لتحويل أرباح الأصول الروسية المجمّدة لأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
16:05

رئيس الأركان الاسرائيلي: حزب الله سيدفع ثمنا باهظا جدا إذا واصل هجماته على إسرائيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:59

زينة غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

LBCI
صحف اليوم
23:43

لا ردّ رسمياً على الورقة الفرنسية: للتفاوض مع الأصيل الأميركي (الأخبار)

LBCI
آخر الأخبار
15:21

الأمم المتحدة: ربع سكان غزة على بعد خطوة واحدة من المجاعة

LBCI
آخر الأخبار
14:18

الجزيرة عن وسائل إعلام إسرائيلية: احتراق سيارة في عسقلان جراء سقوط صواريخ أطلقت من غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:05

رئيس الأركان الاسرائيلي: حزب الله سيدفع ثمنا باهظا جدا إذا واصل هجماته على إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

الى محبّي الفن: اقصدوا الدوحة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

هل تُنتِج إيران قنبلتها النووية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

صراع القرن بين أرمينيا وأذربيجان هل تنجح مفاوضات ألمانيا في إنهائه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

بالنافعة مش ماشي الحال والحلّ يُدرس في الكواليس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الجمهور اللبناني اثبت انه سند لمنتخبه الذي بدوره كلل هذا الدعم المعنوي بفوز كبير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الضحك المعاصر: ما هو الستاند اب كوميدي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

هل يتغير الموقف الاسرائيليّ في شأن التوصل إلى اتفاق أسرى؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

هل يواجه حزب الله اسرائيل اذا نفذت تهديداتها بالحرب الشاملة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
01:07

أمام عائلته وآلاف المتفرجين في ملعب رياضي.... أعدمته طالبان بـ 5 طلقات نارية وهذه هي جريمته!

LBCI
أخبار لبنان
03:27

كونتاينر يسقط على سيارة في البترون..(فيديو)

LBCI
منوعات
10:33

كابتن يُنقذ الركاب من كارثة تصادم بين طائرتين بالجو فوق خليج عدن... وهذه التفاصيل

LBCI
صحف اليوم
01:21

منصوري يحول دون زيادة الرواتب... خوفاً على الليرة (نداء الوطن)

LBCI
حال الطقس
01:25

لبنان يتأثر بمنخفض جويّ قصير المدّة وضعيف الفعالية..

LBCI
أخبار لبنان
04:55

جنبلاط: عائلة روتشيلد حسمت مصير فلسطين بوعد بلفور

LBCI
أخبار لبنان
12:05

رويترز: "حزب الله" سيوقف إطلاق النار إذا وافقت "حماس" على هدنة مع إسرائيل ما لم يستمر قصف لبنان

LBCI
منوعات
10:46

امرأة تروي تجربتها في الدعارة منذ بلوغها 14 عاما فقط... وهذا ما نصحت النساء به!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More