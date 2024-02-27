رئيس الأركان الاسرائيلي: حزب الله سيدفع ثمنا باهظا جدا إذا واصل هجماته على إسرائيل

أطلقت إسرائيل تهديدا جديدا ضد حزب الله عبّر عنه رئيس الأركان الاسرائيلي هرتسي هاليفي الذي جال على الحدود الشمالية برِفقة قائد القيادة الشمالية، وقائد الفرقة 146 وقادة آخرين.



وقال هاليفي في خلال جولته: "إنّ حزب الله سيدفع ثمناً باهظاً جداً إذا واصل هجماته على إسرائيل".