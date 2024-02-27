بايدن: إسرائيل توافق على وقف عملياتها العسكرية في رمضان

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن إسرائيل وافقت على عدم القيام بعمليات عسكرية خلال شهر رمضان في قطاع غزة حيث تخوض حربا مع حركة "حماس"، محذرا من أن إسرائيل تغامر بفقد دعم بقية العالم مع استمرار قتل أعداد كبيرة من الفلسطينيين.وقال بايدن في تصريحات سجلتها شبكة (إن.بي.سي) أمس الاثنين وأذاعتها اليوم الثلاثاء إن إسرائيل التزمت بالسماح للفلسطينيين بإخلاء رفح في جنوب غزة قبل تكثيف حملتها العسكرية هناك للقضاء على حماس.وأضاف: "هناك اتفاق من حيث المبدأ على وقف إطلاق النار بين الجانبين مع إطلاق سراح الرهائن".وتابع: "رمضان يقترب، وكان هناك اتفاق بين الإسرائيليين على عدم القيام بأي عمليات عسكرية خلال شهر رمضان لمنح فرصة لإطلاق سراح جميع الرهائن".