شركة أمبري للأمن البحري تبلغ عن حادث غربي الحديدة باليمن

تلقت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري بلاغا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا تقريبا غربي مدينة الحديدة الساحلية اليمنية.



وأفادت في مذكرة استشارية بأن سفينة تجارية قالت إن سفينة حربية كانت "تطلق النار".