إحباط "مخطط إرهابي" في سستان وبلوشستان في ايران ومقتل مسلح

نقلت وكالة تسنيم عن المدعي العام لإقليم سستان وبلوشستان القول إن مسلحيْن حاولا زرع قنبلة على طريق يؤدي إلى مخفر للشرطة إلا أنها انفجرت مما أدى إلى مقتل أحدهما فيما تمكن الثاني من الفرار.