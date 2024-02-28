القيادة المركزية الأميركية: اسقاط خمس طائرات مسيرة هجومية تابعة للحوثيين

اعلنت القيادة المركزية الأميركية إن طائرات أميركية وسفينة حربية تابعة للتحالف أسقطت خمس طائرات مسيرة هجومية كانت قد أطلقت من مناطق تابعة لجماعة الحوثي باليمن يوم الثلاثاء.



وأضافت القيادة المركزية في بيان اليوم الأربعاء أن الطائرات المسيرة "شكلت تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأميركية وسفن التحالف" بالبحر الأحمر.