ممثلون عن فتح وحماس يلتقون غدا في موسكو

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن السفير الفلسطيني لدى موسكو أن ممثلين عن حركتي فتح وحماس سيجتمعون في موسكو غدا لبحث تشكيل حكومة وحدة فلسطينية وإعادة بناء غزة.



كما أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لوكالة ريا نوفوستي، أنه تم التخطيط لمثل هذا الاجتماع.