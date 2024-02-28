روسيا ستطلق قمرا صناعيا إيرانيا إلى الفضاء الخميس

ذكرت وسائل إعلام رسمية نقلا عن وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور أن مكوك فضاء روسيا سيرسل قمرا صناعيا إيرانيا إلى الفضاء غدا الخميس.



ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه مخاوف الولايات المتحدة من تعمق العلاقات الأمنية بين طهران وموسكو.