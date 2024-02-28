مقتل 4 وإصابة 2 بعد انهيار أرضي بمنجم في الهند

ذكرت الشرطة اليوم، أن أربعة أشخاص لاقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران جراء انهيار أرضي في منجم لخام الحديد في منطقة دانتيوادا بولاية تشهاتيسغاره بوسط الهند.



وقالت (إن.إم.دي.سي)، أكبر شركة حكومية لتعدين الحديد في الهند، في بيان، إن "أربعة أشخاص لاقوا حتفهم بسبب انهيار أرضي".



وأضافت أن اثنين من العاملين المتعاقدين أُصيبا بجروح ويتلقيان العلاج في المستشفى التابع للشركة، وهما الآن في حالة جيدة.



ولفتت الى أن الانهيار الأرضي كان "غير متوقع" وأنها تحقق في الأمر.