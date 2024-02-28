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مبعوث صيني يزور روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع

أخبار دولية
2024-02-28 | 04:38
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مبعوث صيني يزور روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع
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مبعوث صيني يزور روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع

أعلنت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء أن مبعوث بكين الخاص بأوكرانيا لي هوي سيقوم اعتبارا من السبت، بجولة تشمل روسيا وأوكرانيا ومقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
     
وكشف المتحدث باسم الخارجية الصينية ماو نينغ أن لي هوي سيزور بولندا وفرنسا وألمانيا للبحث في حرب أوكرانيا التي دخلت عامها الثالث.
     
وأكد ماو نينغ أن هذه الزيارة تندرج في إطار "الدورة الثانية من الجولة الدبلوماسية المكوكية للبحث عن تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية".
     
وكان لي هوي زار أوروبا في أيار لإجراء مباحثات.
     
وتعرضت الصين لانتقادات من دول غربية على خلفية موقفها بشأن ملف أوكرانيا.
     
وعلى رغم أنها دعت إلى احترام وحدة أراضي الدول كافة - بما في ذلك أوكرانيا ضمناً - لم تصدر عن بكين إدانة علنية للهجوم الروسي ولم تدع موسكو إلى سحب قواتها من أراضي كييف.
     
وقال ماو نينغ الأربعاء انه منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا "لم نألُ أبدا جهدا لتعزيز السلام وتشجيع المحادثات".
     
وأضاف المتحدث خلال خلال مؤتمر صحافي دوري: "كل ما قمنا به له هدف واحد الا وهو التوصل إلى توافق لإنهاء الحرب وتمهيد الطريق لمحادثات السلام".
     
وتتقاسم الصين وروسيا رغبة مشتركة في مواجهة ما تعتبرانه هيمنة أميركية.
     
وشهدت العلاقات بين بكين وموسكو تقاربا على المستويين السياسي والاقتصادي خلال العامين الماضيين.
     
وهذا الأسبوع، قال نائب وزير الخارجية الصيني سون وي دونغ خلال زيارة الى روسيا إن العلاقات بين البلدين "في أفضل مستوى تاريخي لها".

أخبار دولية

مبعوث

الصين

روسيا

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الاتحاد الأوروبي

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