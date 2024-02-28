جنازة المعارض الروسي أليكسي نافالني ستقام الجمعة في موسكو

ستقام جنازة المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني الذي توفي خلف قضبان السجن في وقت سابق من شباط، الجمعة في كنيسة بجنوب موسكو، وفق ما أكد مقرّبون منه الأربعاء.



وكتب فريق نافالني عبر منصات التواصل الاجتماعي: "ستقام جنازة أليكسي في كنيسة... في مارينو في الأول من آذار الساعة 14,00 (11,00 ت.غ)"، داعيا الراغبين في المشاركة الى الحضور "بشكل مسبق".