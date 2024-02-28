نائب رئيس الوزراء الروسي: روسيا تتعاون بشكل فعال مع إيران في إطار أوبك+

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم خلال زيارة لطهران، أن بلاده تتعاون بشكل فعال مع إيران في إطار تحالف أوبك+.



ولفت الى أن روسيا وإيران بحاجة إلى تعزيز العمل لتقليل المخاطر على البنية التحتية لنقل الغاز.