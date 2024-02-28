وزير خارجية روسيا يزور تركيا في 1 و2 آذار

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الوزير سيرغي لافروف سيزور تركيا يومي الجمعة والسبت المقبلين، إذ يعد البلدان لزيارة سيقوم بها لتركيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وكشفت زاخاروفا أن لافروف سيحضر منتدى وسيعقد محادثات مع نظيره التركي.



وتستعد روسيا وتركيا للزيارة التي سيقوم بها بوتين والتي قال الكرملين هذا الأسبوع إنها ستتم بعد الانتخابات الرئاسية الروسية التي تجرى في منتصف آذار.