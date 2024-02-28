في عدد غير مسبوق... رصد 11 سفينة صينية في محيط تايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية الأربعاء، رصد 11 سفينة صينية في محيط تايوان خلال أربع وعشرين ساعة، وهو عدد غير مسبوق منذ بداية العام.



وأوضحت الوزارة أنه خلال الساعات الـ24 التي سبقت الساعة السادسة من صباح الأربعاء (الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش)، أرسلت الصين 15 طائرة عسكرية و11 سفينة حربية ومنطادًا حول الجزيرة.



ومنذ ذلك الحين، تم رصد 15 طائرة حربية صينية إضافية على الأقل، بحسب المصدر نفسه.



ولم يسبق أن سُجل هذا العدد منذ بداية العام لأنه عادة ما يتم رصد ما بين أربع إلى ست سفن صينية خلال أربع وعشرين ساعة، وفقًا للبيانات الرسمية التايوانية.