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لجنة المالية بالبرلمان الإسرائيلي توافق على رفع هدف عجز ميزانية عام 2024 بصورة كبيرة
أخبار دولية
2024-02-28 | 05:21
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لجنة المالية بالبرلمان الإسرائيلي توافق على رفع هدف عجز ميزانية عام 2024 بصورة كبيرة
وافقت لجنة المالية بالبرلمان الإسرائيلي على مقترح لرفع هدف عجز ميزانية عام 2024 بصورة كبيرة من 2.25 بالمئة إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة زيادة الإنفاق للمساعدة في تمويل الحرب ضد حركة حماس.
وتمهد موافقة اللجنة الطريق لإجراء تصويت بالبرلمان بالكامل في الأسابيع المقبلة.
وقالت اللجنة في بيان إن "الفارق في العجز المستهدف يبلغ نحو 70 مليار شيقل (19 مليار دولار) ويهدف إلى تمويل النفقات الإضافية المطلوبة نتيجة الحرب".
وأعطى البرلمان الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر موافقته المبدئية على ميزانية معدلة لعام 2024 بقيمة 584 مليار شيقل، أو 724 مليار شيقل شاملة سداد الديون.
(الدولار = 3.6193 شيقل)
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