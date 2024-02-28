هنية: أي مرونة في التفاوض يوازيها استعداد للدفاع عنه

اعلن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية: أي مرونة في التفاوض يوازيها استعداد للدفاع عنه".



وطالب محور المقاومة بتكثيف دعمه لغزة، وأن على العالم العربي التحرك لإنهاء التجويع في غزة.



وفي كلمة بثها التلفزيون دعا هنية الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية "والداخل المحتل" إلى "شد الرحال إلى الأقصى منذ اليوم الأول من رمضان".