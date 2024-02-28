نقل البابا فرنسيس إلى المستشفى

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم، بأن البابا فرنسيس الذي يعاني من الإنفلونزا، نُقل إلى مستشفى في روما لإجراء فحوص طبية.ولم يقرأ البابا (87 عاما) عظة اليوم الأربعاء خلال لقاء أسبوعي مع جمهوره وفوض المهمة إلى أحد مساعديه وقال للحضور إنه ليس على ما يرام.