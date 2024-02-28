السيسي: جزء من أموال اتفاق كبير مع الإمارات وصل للبنك المركزي

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، أن جزءا من المبالغ المعلن عنها في الاتفاق الذي وقعته مصر مع الإمارات بشأن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة وصلت إلى البنك المركزي.



ووقعت مصر والإمارات اتفاقية شراكة استراتيجية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير شبه الجزيرة الساحلية.