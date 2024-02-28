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أرملة نافالني ترى بوتين "زعيما لمنظمة إجرامية"

أخبار دولية
2024-02-28 | 06:55
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أرملة نافالني ترى بوتين &quot;زعيما لمنظمة إجرامية&quot;
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أرملة نافالني ترى بوتين "زعيما لمنظمة إجرامية"

اتهمت يوليا نافالنايا، أرملة المعارض أليكسي نافالني، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتزعم "منظمة إجرامية"، مبدية خشيتها من حصول توقيفات خلال مراسم جنازته الجمعة في موسكو.
     
وقالت نافالنايا في خطاب أمام البرلمان الأوروبي إن "بوتين زعيم منظمة إجرامية"، وحمّلته المسؤولية عن "جريمة" وفاة زوجها خلف قضبان السجن.

وأضافت: "أنتم لا تتعاملون مع سياسي، لكن مع زعيم عصابة دموي". 

وبشأن الجنازة المقررة في جنوب موسكو، أكدت نافالنايا أنها لا تعرف بعد "اذا كانت ستقام بشكل سلمي أو ستقوم الشرطة بتوقيف من يأتون لوداع زوجها".

أخبار دولية

أرملة

نافالني

بوتين

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