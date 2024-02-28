وفاة سوري متأثرا بجراح أصيب بها في احتجاج مناهض للأسد في السويداء

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر طبي ومراقبين محليين قولهم إن شابا سوريا توفي متأثرا بجراح أصيب بها خلال احتجاج اليوم على الرئيس بشار الأسد في محافظة السويداء بجنوب سوريا.



وهذه هي أول حالة وفاة يتم تسجيلها في المظاهرات المتعلقة بالظروف الاقتصادية والتي عمت السويداء ذات الأغلبية الدرزية العام الماضي وسرعان ما تحولت إلى احتجاجات مناهضة للأسد.