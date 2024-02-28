ماكرون وقّع اتفاقا مع أمير قطر بشأن التزامات استثمارية قطرية في الاقتصاد الفرنسي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه وقّع اتفاقا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشأن التزامات استثمارية قطرية في الاقتصاد الفرنسي بحلول العام 2030 بقيمة 10 مليارات يورو.



تشمل القطاعات المعنية بهذه الاستثمارات الانتقال في مجال الطاقة وأشباه الموصلات والصناعات الجوية والفضائية والذكاء الاصطناعي إلى جانب القطاعات الرقمية والصحية والثقافية.



وتم الاعلان عن هذا الاستثمار في الوقت الذي بدأ فيه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء زيارة إلى فرنسا تستغرق يومين، وهي أول زيارة دولة له إلى باريس منذ توليه المنصب في عام 2013.