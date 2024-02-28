المغرب: انتشال 8 جثث لأشخاص غرقوا في البحر المتوسط أثناء محاولة للهجرة

أعلنت السلطات المغربية اليوم، أنها انتشلت جثث ثمانية أشخاص لقوا حتفهم غرقا في مياه البحر المتوسط قبالة إقليم الناظور أثناء محاولة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وأنقذت تسعة آخرين.



وأكدت أن عمليات البحث مستمرة للعثور على مفقودين محتملين.



وجاء في بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء أن "الضحايا كانوا ضمن مجموعة من المهاجرين غير النظاميين استقلوا قاربا مطاطيا في محاولة لعبور البحر... قبل أن ينقلب القارب بسبب سوء الأحوال الجوية التي سجلت هبوب رباح قوية وارتفاعا لعلو أمواج البحر".



وكشفت أن المجموعة انطلقت من منطقة تشارانا-بومحفوظ في مدينة بني شيكر التابعة لإقليم الناظور الذي يقع على بعد 379 كيلومترا شمال شرقي الرباط.



وتعرف هذه المنطقة بأنها ملاذ لعدد من المهاجرين الأفارقة من دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الذين يحاولون الوصول إلى شواطئ إسبانيا القريبة من المغرب.



وأفادت السلطات المغربية بأنها فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.