الجيش الألماني يتصدى لهجوم شنّه الحوثيون في البحر الأحمر

تصدّت فرقاطة ألمانية أرسلت للمساعدة في تأمين الملاحة في البحر الأحمر بنجاح لهجوم نفّذه المتمرّدون الحوثيون، وفق ما أعلن الجيش الألماني ليل الثلاثاء الأربعاء.



وأفاد الجيش على منصة "إكس" بأن فرقاطة "هيس" التابعة لسلاح البحرية اعترضت مسيّرة مساء الثلاثاء.



وقال: "بعد وقت قصير، اقتربت مسيّرة ثانية (من السفينة). أطلق الطاقم مرة أخرى إجراءات دفاعية وأصاب الهدف بنجاح".



وأضاف: "لم تسجّل أي إصابات في أوساط الأشخاص أو أضرار للممتلكات على الفرقاطة".



ووقع الهجوم حوالى الساعة 09,30 (20,30 ت غ)، وفق ما أفادت مصادر فرانس برس الأربعاء.



وأُرسلت "هيس" إلى المنطقة في إطار مهمة للاتحاد الأوروبي أطلقت في 19 شباط للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.



ويهاجم الحوثيون الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من اليمن طريق الملاحة الحيوي منذ تشرين الثاني في إطار حملة يقولون إنها للتضامن مع الفلسطينيين في ظل حرب غزة.



وتقود الولايات المتحدة تحالفا بحريا في المنطقة ونفّذت ضربات على الحوثيين في اليمن، إلى جانب بريطانيا.



واتفقت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 على مهمة البحر الأحمر في غضون أسابيع في ظل تصاعد المخاوف من إمكانية إلحاق هجمات الحوثيين الأضرار في اقتصاداتها والتسبب بارتفاع معدلات التضخم بشكل أكبر.



وصلت "هيس" إلى المنطقة نهاية الأسبوع بعدما وافق البرلمان الألماني على مشاركتها في المهمة الجمعة، بحسب الجيش.



وأفادت فرنسا وإيطاليا وبلجيكا بأنها تخطط للمساهمة عبر تقديم سفن.

