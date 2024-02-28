وزير الخارجية الفلسطيني: حماس تدرك ضرورة تشكيل "حكومة تكنوقراط"

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن "حماس" تدرك ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط في الأراضي الفلسطينية بدلا من ائتلاف يضم حركة المقاومة الإسلامية.



وقال خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "أعتقد أن حماس تفهم ذلك، وأعتقد أنها تؤيد فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط اليوم" مرتكزة على خبراء يمكنهم "نقل البلاد برمّتها إلى مرحلة انتقالية" لأن أي حكومة تضم حماس ستتم "مقاطعتها" دوليا.