إطلاق نار متقطع في نجامينا في تشاد حول مقر حزب معارض

سُمع دوي إطلاق نار متقطع من أسلحة رشاشة بعد ظهر الأربعاء في نجامينا قرب مقر حزب معارض يحاصره الجيش، حسبما أفاد مراسلان من وكالة فرانس برس في العاصمة التشادية.



وتحدّث مسؤول في "الحزب الاشتراكي بلا حدود" الذي تتهمه الحكومة بأنه حاول اغتيال رئيس المحكمة العليا في منتصف شباط، عن إطلاق نار من بنادق كلاشينكوف وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وذلك خلال اتصال هاتفي طالباً عدم الكشف عن هويته. وذكر مراسلا فرانس برس أنّ صوت إطلاق النار المتقطع سبّب هلعاً بين السكان في وسط مدينة نجامينا.