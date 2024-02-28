مالي ترحب بـ"التقدم" الأمني في البلاد بمساعدة روسيا

رحب وزير خارجية مالي عبد الله ديوب الأربعاء بـ"التقدم الكبير" في مجال الأمن الذي حققته بلاده على حد قوله بفضل مساعدة روسيا.



والتقى ديوب نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو الأربعاء، مؤكدا مجددا "التزام أعلى السلطات المالية بتعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين روسيا ومالي".



ولفت الى أن "هذه العلاقة الثنائية الاستراتيجية سمحت بإحراز تقدم كبير لا سيما في مجال الأمن"، مشيرا على وجه الخصوص إلى سيطرة الجيش المالي على مدينة كيدال، المعقل الذي يطالب به الانفصاليون ورهان السيادة للدولة المركزية.



وفقدت جماعات الطوارق المتمردة السيطرة على عدة مناطق في شمال مالي نهاية عام 2023 بعد هجوم شنه الجيش المالي وبلغ ذروته بالاستيلاء على كيدال.



وقال ديوب خلال مؤتمر صحافي عقب لقاء مع لافروف: "علينا مواصلة التعاون العسكري مع روسيا وتعزيزه وأيضا مع شركاء آخرين مثل الصين وتركيا".



وأكد لافروف أن "التعاون العسكري والفني يتم بفعالية" بين روسيا ومالي.



وقال لافروف: "نرى أن القدرات الدفاعية لمالي تتعزز بفضل عمل مدربينا وتدريب الجنود الماليين في روسيا وبفضل تسليم المعدات (العسكرية) الروسية".



ودفع المجلس العسكري في السلطة في مالي بالقوة الفرنسية المناهضة للجهاديين الى الرحيل في عام 2022، ثم بعثة الأمم المتحدة في نهاية عام 2023. وتحولت البلاد سياسيا وعسكريا نحو روسيا التي سعت في السنوات الأخيرة إلى تعزيز علاقاتها مع افريقيا.

